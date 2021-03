Journée Internationale de la femme : L’UNFM lance plusieurs programmes de développement au profit des femmes et des filles

lundi, 8 mars, 2021 à 16:20

Khouribga – En exécution des Hautes Orientations de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), visant à améliorer la situation de la femme et la protection de ses droits, l’UNFM a célébré cette année, la Journée Internationale de la Femme, à travers le lancement d’un ensemble de programmes de développement au profit des femmes et des filles, et ce dans le respect des mesures de précaution et de prévention contre la propagation du Covid-19.

L’Union nationale des femmes du Maroc a lancé, à cette occasion, “l’UNFM Market” de Khouribga, un espace dédié à la commercialisation des produits des coopératives locales et régionales, en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la Fondation OCP, afin d’encourager les initiatives pionnières des femmes dans l’économie sociale et solidaire locale et régionale.

Cet espace inédit, le premier du genre dans la région de Béni Mellal-Khénifra, vise à faciliter l’opération de commercialisation des produits des coopératives au profit des femmes issues du monde rural et semi-urbain, et à améliorer les conditions économiques des catégories sociales à revenus limités.

Par la même occasion du 8 mars, une convention de partenariat a été signée entre l’UNFM et le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), pour une durée de trois ans, dans l’objectif d’améliorer la qualité des services de santé fournis aux mères et aux nouveau-nés et d’orienter les efforts vers les zones rurales et semi-urbaines grâce à des mesures visant à réduire la mortalité maternelle lors des accouchements ainsi que des nouveau-nés.

La Convention vise également à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en utilisant l’intelligence artificielle à travers l’investissement dans l’amélioration des fonctions du premier robot logiciel conversationnel (ChatBot), baptisé “NajatBot”, qui a été lancé en décembre 2020 via “Messenger” du réseau social Facebook dans le souci d’améliorer l’accès des femmes et des filles victimes de violence aux différents services de soins, de protection et de soutien au niveau national.

Dans une déclaration à la MAP, la Présidente de l’Association régionale de l’UNFM à Khouribga, Zahra Mesfioui Zniber, a souligné que dans le cadre de l’intérêt constant porté par Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’Union nationale des femmes du Maroc, à la femme rurale et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l’UNFM, il a été procédé à l’ouverture de ce showroom dédié aux coopératives.

Cet espace inédit au niveau de la province de Khouribga et de la région de Béni Mellal-Khénifra dans son ensemble sera supervisé par l’Association régionale de l’UNFM à Khouribga, a dit Mme Mesfioui Zniber, précisant que l’UNFM Market sera un espace ouvert et permanent pour la commercialisation des produits des coopératives et les projets d’activités génératrices de revenus “AGR”.

Le projet va également rapprocher les produits des coopératives des clients potentiels et contribuera à améliorer les coopératives, a soutenu la Présidente de l’Association régionale de l’UNFM à Khouribga.

Pour sa part, le Chef du service de l’amélioration du revenu et de l’inclusion économique des jeunes au sein de la DAS de la province de Khouribga, Hamid Lakhmaiss, a fait savoir que l’UNFM market a été mis en place dans le cadre d’un partenariat entre l’UNFM, l’INDH et la Fondation OCP pour un coût global de 490 mille de dirhams avec une contribution de l’INDH de l’ordre de 272 mille dirhams.

Ce projet ambitionne d’encourager l’autonomisation des femmes dans une situation difficile à travers l’exposition de leurs produits d’une façon permanente et leur permettre de les commercialiser et d’avoir un revenu stable, a fait observer M. Lakhmaiss.

Il a en outre indiqué que la troisième phase de l’INDH a accordé un grand intérêt au développement du capital humain, dont les femmes pour lesquelles ce projet a été réalisé dans un souci d’améliorer le travail des coopératives féminines.

Porté par l’UNFM en collaboration avec l’INDH et la Fondation OCP, l’UNFM market est un projet qui favorise la commercialisation des produits des coopératives de la région de Béni Mellal-Khénifra dans des rayons à l’image des mini market.

Les rayons de l’UNFM Market englobent plusieurs produits phares et dérivés de la région Béni Mellal-Khénifra, comme, l’huile d’olive, l’huile d’argan, Amlou, le jus de grenadine, les produits agricoles et alimentaires, les produits d’artisanat et d’autres dits d’honneur.

A travers cet investissement prometteur dans la province de Khouribga, l’UNFM entend contribuer à relever le défi de l’autonomisation et de l’inclusion économique des femmes rurales de la région Béni Mellal-Khénifra et du Royaume.