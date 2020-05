Journée nationale de l’enfant: l’INDH renouvelle son engagement à promouvoir la situation et les droits de cette catégorie dans la société

vendredi, 29 mai, 2020 à 8:12

Rabat – L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) a souligné que la Journée nationale de l’enfant constitue une occasion pour renouveler l’engagement de l’Initiative dans la promotion de la situation de cette catégorie et consolider sa place et ses droits au sein de la société.

Dans un communiqué, l’INDH fait savoir qu’elle place l’enfant au cœur de ses préoccupations, dans le cadre de la troisième phase (2019-2023), à travers un ensemble d’interventions inscrites notamment dans les programmes Accompagnement des personnes en situation précarité, et Impulsion du capital humain des générations montantes.

Le premier programme s’assigne pour objectif d’améliorer la qualité des services fournis au sein des centres d’accueil, en particulier ceux en faveur des enfants abandonnés, en situation de rue ou en situation de handicap, tout en œuvrant à les intégrer dans leur environnement socio-économique, indique le communiqué.

L’année 2019 a été marquée par le lancement de 88 projets et activités pour un budget global de 95 millions de dirhams, avec une contribution de l’INDH à hauteur de 59 millions de dirhams au profit de quelque 2.600 enfants des catégories susmentionnées, outre le soutien de l’Initiative à la gestion de 50 centres d’accueil d’enfants en situation de précarité, détaille le communiqué.

Le programme Impulsion du capital humain des générations montantes vise, quant à lui, l’amélioration de la nutrition et de la santé de la mère et de l’enfant, la généralisation l’enseignement préscolaire dans les zones rurales et éloignées, l’encouragement de la réussite scolaire et la lutte contre les principales causes de la déperdition scolaire.

L’INDH souligne, en outre, que les interventions sont réparties sur plusieurs axes. Pour ce qui est de la “santé et nutrition de la mère et de l’enfant”, un accord tripartie a été conclu en 2019 entre l’INDH, le ministère de la Santé et l’Unicef jeter les bases d’un système de santé communautaire.

Cette même année a été marquée par l’organisation d’une campagne sensibilisant à l’importance de la petite enfance, l’achat d’équipements médicaux au profit de 596 centres sanitaires dans 14 provinces relevant de trois régions du Royaume, la construction et l’aménagement de 44 maternités, et l’acquisition de 107 ambulances, ajoute la même source.

S’agissant de la généralisation de l’enseignement préscolaire dans les régions rurales et éloignées, l’année 2019 a connu la création de 1263 unités de préscolaire bénéficiant à 30.278 enfants, encadrés par 1578 instituteurs et institutrices dans le cadre d’un partenariat avec le ministère de l’Education nationale, indique l’INDH, ajoutant que l’objectif était de généraliser l’enseignement préscolaire dans ces régions dans l’objectif de construire 10.000 nouvelles unités et le réaménagement de 5.000 autres à l’horizon de 2019-2023.

Pour ce qui est de l’appui à la scolarisation et l’encouragement de l’excellence en 2019, 126 maisons de l’étudiant et de l’étudiante ont été construites ou réaménagées en faveur de 8300 élèves, alors que 400 bus de transport scolaire ont été acquis au profit de 21.700 élèves, poursuit le communiqué, notant que 4.5 millions d’élèves ont bénéficié de l’Initiative Royale “Un million de cartables”.

L’INDH fait savoir qu’elle veille à programmer les projets dédiés à la protection de l’enfance conformément à l’accord multipartite conclu lors du 16è Congrès national des droits de l’enfant, organisé par l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI et la Présidence effective de SAR la Princesse Lalla Meryem.

Le bilan des réalisations au titre de l’année 2019 reflète l’intérêt de l’INDH pour les questions de l’enfant, selon une approche participative et intégrée afin de relever les défis, permettre à cette catégorie de bénéficier de ses droits et améliorer ses conditions de vie, conclut le communiqué.