Justice pénale : Le comité plénier du CCPCJ adopte plusieurs résolutions sous la présidence du Maroc

vendredi, 20 mai, 2022 à 20:10

Vienne – Le Comité Plénier de la 31è session de la Commission pour la Prévention du Crime et la Justice Pénale (CCPCJ) a adopté, sous la présidence du Maroc, plusieurs résolutions visant à consolider les efforts internationaux pour prévenir et combattre le crime et garantir la justice.