L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques annonce l’Agrément Royal pour la nomination de sept nouveaux membres

mardi, 16 avril, 2024 à 19:55

Rabat – L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques a annoncé, mardi, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le protège et perpétue Ses Bienfaits, vient de donner Son Agrément à la nomination de sept nouveaux membres de l’Académie.

Il s’agit de Mme Lalla Btissam Drissi et de M. Omar El Fallah en qualité de membres résidents, de Mme Nadia Yousfi, M. Abdelkrim El Kadib et de M. Salim Tayou, en qualité de membres correspondants et de M. Abdelkarim Filali-Maltouf et Redouane Taouil en qualité de membres correspondants honoraires, a indiqué l’Académie dans un communiqué.

L’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, qui s’enorgueillit d’être placée sous la Protection Tutélaire de Sa Majesté le Roi, compte, comme stipulé dans le Dahir portant Loi la créant, des membres résidents (40) citoyens du Royaume, des membres associés (40) de nationalité étrangère, des membres correspondants (30) de nationalité marocaine ou étrangère et des membres correspondants honoraires.

– Mme Btissam Drissi est professeur d’Enseignement supérieur à la Faculté des Sciences de Rabat. Titulaire d’un Doctorat d’Etat en sciences physiques, elle est Chef du Laboratoire “Moroccan Falling Walls Laboratory” et Présidente du Réseau Africain pour les matériaux bidimensionnels avancés pour la nanotechnologie, regroupant 13 pays africains.

– M. Omar El Fallah est Professeur de l’Enseignement supérieur et est également Directeur du “Laboratoire Analyse et Applications” à l’Université Mohamed V à Rabat. Titulaire d’un Doctorat d’Etat en mathématiques, il est lauréat du Prix “2016 AMMSI Philip Griffiths Prize” (African Mathematics Millenium Science Initiative) décerné par le prestigieux “Institut d’Etudes Avancées de Princeton” (USA).

– Mme Nadia Yousfi est Professeur des universités en délégation à l’Université Internationale de Rabat, en charge du programme hydrogène. Docteur en Sciences pour l’ingénieur, elle est une éminente spécialiste de l’hydrogène vert au niveau mondial.

– M. Abdelkrim El Kadib est Professeur de l’Enseignement Supérieur à l’Université Euro-Med de Fès. Docteur en Chimie à l’Université Paul Sabatier (Toulouse), il est auteur de plus de 120 articles et de 12 brevets. Il figure parmi les 2% meilleurs chercheurs au monde (dans le classement de Stanford).

– M. Salim Tayou est Professeur en mathématiques à Dartmouth College-Hanover aux USA. Il est titulaire d’un Doctorat en mathématiques et de la “Giorgio and Elena Petronio Fellowship”, accordée par l’Institut d’Etudes Avancées de Princeton (USA), le plus prestigieux Institut de mathématiques du monde.

– M. Filali-Maltouf est Professeur de l’Enseignement Supérieur à la Faculté des Sciences de Rabat. Docteur d’Etat en biologie moléculaire à l’Université Paris XI – Orsay France, il a été nommé en 2013 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, membre correspondant de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

– M. Redouane Taouil est Professeur des Universités à la Faculté d’Economie de Grenoble (France). Titulaire d’un Doctorat d’Etat en Sciences économiques, il a été nommé en 2014 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI membre correspondant de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques.

Les nouveaux membres de l’Académie seront officiellement installés lors de la prochaine session plénière solennelle, relève l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, en renouvelant à cette occasion ses félicitations à tous les nouveaux membres pour cette précieuse marque de Confiance Royale à leur endroit.

Ainsi, note la même source, se poursuit le renforcement progressif des compétences scientifiques de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques qui ne ménagent aucun effort pour la mise en œuvre des Orientations Royales, avec pour objectif “servir le pays et contribuer au développement de la science mondiale”.

Les membres de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques saisissent cette heureuse occasion pour réaffirmer leurs profonds sentiments de gratitude, de déférence et de loyauté à leur Souverain Bien-Aimé Sa Majesté le Roi Mohammed VI -que Dieu perpétue Ses Bienfaits-, dont ils mesurent pleinement la Bienveillante Sollicitude et les Précieux Encouragements, conclut le communiqué.