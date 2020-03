L’agence urbaine Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane appelée à redoubler d’efforts pour promouvoir les potentialités territoriales

mardi, 10 mars, 2020 à 17:15

Sidi Kacem – L’agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane est appelée à redoubler d’efforts pour promouvoir les potentialités territoriales relevant de son ressort, a indiqué, mardi à Sidi Kacem, la ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, Nouzha Bouchareb.

Intervenant lors de la 19-ème session du conseil d’administration de l’agence urbaine de Kénitra-Sidi Kacem-Sidi Slimane, Mme Bouchareb a souligné que “l’agence urbaine, en coordination avec tous les partenaires et acteurs du secteur de la construction et du bâtiment, est appelée à redoubler d’efforts afin de valoriser les potentialités territoriales relevant de son ressort, à améliorer sa compétitivité et mettre en œuvre un projet de développement équilibré et durable, basé principalement sur le soutien de l’investissement productif”.

La ministre a ajouté que l’agence urbaine est également appelée à adopter une approche intégrée, visant à accorder une attention particulière au monde rural, en facilitant et en simplifiant les procédures d’étude et d’octroi de permis de construire, en mettant en place des mécanismes de reconstruction durables et intégrés, en élaborant des études de réhabilitation urbaine et de restructuration et en contribuant à la résolution des problématiques urbaines.

Mme Bouchareb a affirmé que ces initiatives permettront à l’agence de renforcer sa position d’acteur principal au service du système régional et local et de promouvoir la compétitivité territoriale et la gouvernance, notant qu’il s’agit d’un moyen pour fournir un service public basé sur les principes de qualité, d’efficacité et d’efficience administrative.

L’objectif ultime de l’agence urbaine demeure, selon la ministre, d’assurer un développement équilibré qui prend en compte les particularités de son champ d’intervention, qui se caractérise par son aspect rural riche en ressources naturelles et écologiques et en zones forestières.

Notant le large champ d’intervention de cette agence urbaine, la responsable gouvernementale a mis l’accent sur les différents défis territoriaux rencontrés tels que la prédominance du caractère rural et le taux d’urbanisation ne dépassant pas 47% par rapport à celui enregistré dans la région (près de 70 %).

A cet égard, elle a mis en lumière le mouvement de développement côtier important dans la zone d’intervention de cette agence, s’étalant sur près de 140 km et se traduisant par une forte densité de près de 300 personnes/hectare.

Mme Bouchareb a, en outre, relevé l’expansion urbaine et la propagation des logements informels et la dynamique démographique importante dans les zones rurales accompagnée d’une forte demande de construction et d’expansion horizontale aux dépens des ressources forestières et agricoles, notant que les risques d’inondation et les contraintes écologiques sont également omniprésentes.

La ministre a indiqué que le ministère attache une importance particulière à la région de Rabat-Salé-Kénitra, affirmant que dans le domaine de l’aménagement du territoire, il accorde une importance primordiale à la ville de Kénitra, notamment avec la création de l’observatoire des dynamiques territoriales de la région de Rabat-Salé-Kénitra, ayant pour but de mettre à la disposition des acteurs locaux les mécanismes de suivi, d’analyse et de production d’informations territoriales, de même que la préparation d’un cadre politique d’orientation pour l’aménagement du territoire.

La ministre n’a pas manqué de mettre en lumière l’accompagnement et le financement du plan régional d’aménagement du territoire ainsi que les stratégies de développement rural mises en place par le ministère, notant que le coût total des projets de développement rural et des zones montagneuses s’élève à 195,20 MDH, supportée par le ministère à hauteur de quelque 72,33 MDH afin de mettre en œuvre 17 programmes de développement comprenant 63 projets.

A cette occasion, Mme Bouchareb a souligné que les villes marocaines sont confrontées à de grands défis économiques, sociaux, culturels et environnementaux, notant que face à tous ces défis, le ministère a développé une stratégie basée sur une approche participative, dont l’accord cadre a été signé le 7 avril 2015, afin de construire un nouveau modèle de développement performant, visant principalement à éliminer tous les déséquilibres dans le domaine urbain et à assurer la justice dans le domaine du développement régional.

La ministre a expliqué, à cet égard, que la contribution du ministère à l’élaboration des politiques nationales en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat et de politique de la ville dans ce programme s’élevait à 270 MDH, répartis sur quatre accords concernant Kénitra (74 MDH), Souk Elarbaa Du Gharb (71,5 MDH), le soutien des communes rurales (76 MDH) et la réhabilitation des destinations touristiques de Moulay-Bousselham et de Mahdia (48,5 MDH).

Elle a, par ailleurs, relevé que la réalisation des objectifs stratégiques relatifs à ce programme nécessitent de redoubler d’efforts pour les atteindre dans les meilleures conditions.