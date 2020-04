L’Agence urbaine de Tétouan prend une série de mesures préventives pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus

vendredi, 3 avril, 2020 à 18:49

Tétouan – L’Agence urbaine de Tétouan a veillé, depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence sanitaire, à mettre en oeuvre une série de mesures préventives pour lutter contre la propagation du coronavirus, et ce conformément aux notes du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville et du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration.

Dans ce sens, des mesures ont été prises temporairement et exceptionnellement, y compris la décision de fournir dans la mesure du possible les services administratifs aux clients à travers des moyens de communication alternatifs et numériques (téléphone, e-mail …), et ce pour minimiser les déplacements au niveau des services administratifs et organiser un travail en rotation pour les fonctionnaires qui ont les mêmes tâches.

L’Agence urbaine de Tétouan veille également à mettre à la disposition de ses fonctionnaires des désinfectants, tout en assurant le nettoyage et la stérilisation du siège ainsi que les véhicules de l’agence.

S’agissant de la fermeture de son siège le mercredi 1er avril, l’Agence urbaine de Tétouan a expliqué qu’il s’agissait d’une mesure préventive exceptionnelle prise suite à l’admission d’un de ses fonctionnaires à l’hôpital provincial de Tétouan pour être testé au Covid-19 après apparition des symptômes du virus.

Selon l’agence, directement après que le fonctionnaire ait été testé positif au coronavirus, elle a veillé jeudi, en coordination avec les autorités locales et le bureau communal d’hygiène de Tétouan, à stériliser le bâtiment entier de l’agence ainsi que l’ensemble de ses véhicules. L’agence a aussi pris contact avec la délégation provinciale de la Santé pour mener toutes les mesures sanitaires nécessaires dans ces cas.

Par ailleurs, l’Agence urbaine de Tétouan a affirmé poursuivre ses missions au quotidien et en continu à travers un système de permanence mis en place au niveau du siège et de son annexe à Chefchaouen, ainsi que par le biais des téléphones des responsables et des fonctionnaires, en plus de ses adresses électroniques mises à la disposition de l’ensemble des clients et des partenaires, saluant dans ce sens l’engagement professionnel de tous ses fonctionnaires à Tétouan et à Chefchaouen.