Le HCEFLCD a élaboré une stratégie pour encourager la chasse sous toutes ses formes légales et prévenir les dégâts causés par la multiplication des sangliers

mercredi, 24 janvier, 2018 à 10:31

Rabat – Le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) a indiqué qu’une stratégie visant à encourager la chasse sous toutes ses formes légales a été mise en place, en vue de prévenir les dégâts causés par la multiplication des sangliers tout en préservant la diversité biologique et écologique.