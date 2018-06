Le Maroc octroie une aide humanitaire à la Guinée-Bissau

mercredi, 13 juin, 2018 à 20:05

Bissau – Une aide humanitaire, composé d’un important lot de produits alimentaires de première nécessité, octroyés par SM le Roi Mohammed VI en faveur de la Guinée-Bissau, a été remis, mercredi à Bissau, au président bissau-guinéen José Mário Vaz.

Ce don humanitaire qui s’inscrit dans le cadre de l’élan de solidarité du Royaume avec les pays frères et amis et dans l’objectif de satisfaire les besoins des populations locales à l’occasion du mois de ramadan et de l’aïd al fitr (Korité), a été remis au chef de l’Etat bissau-guinéen par l’ambassadeur du Maroc à Bissau avec résidence à Dakar, Taleb Barrada.

Cette action royale louable intervient dans le sillage du soutien logistique et humanitaire du Maroc à la Guinée-Bissau et du renforcement des relations séculaires d’amitié, de fraternité et de solidarité avec ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Les relations entre les deux pays avaient enregistré un élan particulier avec la visite historique effectué par SM le Roi Mohammed VI, en mai 2015, à la Guinée-Bissau.

Au cours de ce déplacement royal que le Souverain a bien voulu placer sous le signe de la solidarité africaine et de la coopération Sud/Sud, SM le Roi avait visité l’hôpital de campagne des Forces Armées Royales (FAR) déployé à Bissau.

Cette importante structure médicale avait dispensé des soins de grande qualité dans diverses spécialités à la population locale, notamment la cardiologie, la dermatologie, la pneumologie, la traumatologie, la médecine générale et interne, la pédiatrie, la neurologie, la gynécologie, la médecine dentaire, l’ophtalmologie et l’ORL.

La visite royale qui a inauguré une nouvelle ère dans les relations bilatérales et jeté les bases de partenariats économiques multiformes qui répondent aux aspirations de la Guinée Bissau pour la relance économique, le progrès et la prospérité, a été marquée par la signature de pas moins de 16 accords de partenariats couvrant différents secteurs.