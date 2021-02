Les enseignants de la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia reçoivent la première dose du vaccin anti-Covid-19

mardi, 9 février, 2021 à 17:43

Errachidia – Les enseignants et le personnel administratif de la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia ont commencé à recevoir la première dose du vaccin contre le nouveau Coronavirus (Covid-19), dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre ce virus.

La vaccination des membres de la famille de l’enseignement supérieur à Errachidia intervient dans le cadre de la première phase de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 qui concerne aussi le personnel de la Santé, les pouvoirs publics et les services de police, ainsi que les personnes âgées de 75 ans et plus.

Cette opération se déroule dans le strict respect des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19, dont le port du masque, la distanciation physique et l’utilisation des gels hydro-alcooliques.

Elle a pour objectif de permettre à l’ensemble des membres de la famille de l’enseignement supérieur de bénéficier du vaccin contre le nouveau Coronavirus.

Le doyen de la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia, Elhou Majidi, a indiqué que l’équipe pédagogique et administrative de cet établissement universitaire bénéficie de la première dose du vaccin anti-Covid-19, relevant que cette opération se déroule dans de bonnes conditions.

Il a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, qu’un total de 56 enseignants et membres du personnel administratif de la faculté devraient recevoir cette première dose du vaccin.

M. Majidi a affirmé la forte adhésion de la famille de l’enseignement supérieur à Errachidia à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 qui permettra un retour à la normale de la vie quotidienne.

Ahmed Tahiri, enseignant à la Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia, s’est félicité pour le travail accompli par les responsables de la santé en charge de la campagne nationale de vaccination contre le nouveau Coronavirus, faisant part de la forte mobilisation de la famille de l’enseignement supérieur dans la capitale de Drâa-Tafilalet pour la réussite de cette opération d’envergure.

Conformément aux Hautes Instructions Royales, la campagne de vaccination est gratuite pour l’ensemble des citoyens, l’objectif étant d’immuniser toutes les composantes du peuple marocain (30 millions pour vacciner à peu près 80 pour cent de la population), de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie, et de contenir la propagation du virus, dans la perspective d’un retour progressif à une vie normale.

Cette campagne nationale se déroule de façon progressive et par tranches et bénéficiera à l’ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus.