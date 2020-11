Les habitants de la région de Guelmim-Oued Noun soutiennent la décision du Maroc d’agir à El Guerguarat

samedi, 14 novembre, 2020 à 19:48

Guelmim – La présidente du Conseil régional de Guelmim-Oued Noun, Mbarka Bouaida, a affirmé le soutien de l’ensemble des habitants de la région à la décision du Maroc d’agir à El Guerguarat au Sahara marocain.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, Mme Bouaida exprime, en son nom et au nom de tous les membres du conseil régional et des habitants de Guelmim-Oued Noun, le “rejet total des provocations et des manœuvres irresponsables et dangereuses du +polisario+” dans la zone tampon d’El Guerguarat.

Elle salue à cet égard l’opération des Forces Armées Royales (FAR) visant à rouvrir le passage de Guergarate reliant le Maroc à la Mauritanie pour assurer la libre-circulation des biens et des personnes.

“Nous affirmons notre appui à l’opération menée par les FAR, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major général, qui s’est déroulée de manière pacifique, sans accrochage ni menace pour la sécurité des civils”, insiste le communiqué, ajoutant que la décision du Maroc d’agir vise à mettre un terme aux agissements inacceptables du “polisario”, après avoir donné toute sa chance à une solution diplomatique à travers les bons offices des Nations Unies.

Cette opération a été menée dans le respect des attributions du Maroc, en vertu de ses devoirs et en parfaite conformité avec la légalité internationale, indique Mme Bouaida, relavant que le Royaume a fait preuve de la plus grande retenue, face aux provocations du “polisario”.

Elle rappelle que les milices séparatistes ont perturbé la libre circulation entre le Maroc et ses voisins, et empêché des centaines de chauffeurs et de commerçants de mener leurs activités de manière régulière, au mépris flagrant de l’accord de cessez-le-feu et du processus de règlement politique parrainé par l’ONU, menaçant ainsi la paix et la sécurité de la région.

Il s’agit là, souligne le communiqué, d'”une tentative échouée” visant à nuire à la stabilité du Maroc et à la dynamique de développement en cours dans les provinces du Sud, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Convaincus de la justesse de la cause nationale, les habitants de la région sont résolus à défendre l’intégrité territoriale du Royaume et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire de Tanger à Lagouira, sous le leadership de SM le Roi.