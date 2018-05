Les stations d’épuration des eaux usées des prisons d’El Arjat 1 et 2 disposent de technologies de pointe conformes aux normes nationales et internationales (responsable)

jeudi, 31 mai, 2018 à 18:44

Rabat – Les stations d’épuration des eaux usées des prisons El Arjat 1 et 2 disposent de technologies avancées conformes aux normes nationales et internationales, a souligné le président du département de la gestion durable des ressources d’eau à l’Agence du Bassin Hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia, Boutaib Mohammed.