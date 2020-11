Levée du drapeau marocain à Toronto à l’occasion du 65ème anniversaire de l’Indépendance

mercredi, 18 novembre, 2020 à 23:49

Montréal – Le drapeau marocain a été hissé mercredi par la mairie de la métropole canadienne Toronto, en commémoration du 65ème anniversaire de la fête de l’Indépendance et du 45ème anniversaire de la Marche Verte.

En raison du renforcement des mesures sanitaires suite à la recrudescence des cas de Covid-19 au Canada, la cérémonie officielle qui devait avoir lieu en cette occasion, en présence du Maire de la ville, John Tory, l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani et le président de l’association marocaine de Toronto (AMDT), Faouzi Metouilli, a été annulée, indique un communiqué de l’AMDT, organisatrice de l’évènement.

Moment de partage et de commémoration pour l’ensemble de la communauté marocaine de l’Ontario, au centre-est du Canada, l’événement attire généralement plus d’une centaine de personnes chaque année.

M. Metouilli s’est réjouit du fait que le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 «n’a pas empêché l’hymne national de résonner et le drapeau marocain de flotter sur l’esplanade de la Mairie».

«Le drapeau marocain est le symbole d’un pays uni, riche et tolérant. Le fait qu’il flotte sur la métropole coïncide également avec la célébration de la Journée internationale de la tolérance qui se tient chaque année le 16 novembre», relève-t-il dans le communiqué.

La ville de Toronto a proclamé novembre “mois de l’héritage marocain” avec au programme une multitude d’activités pour promouvoir la culture, l’histoire et le savoir-faire du Royaume, et mettre en valeur le dynamisme des membres de la communauté marocaine et leur contribution à la croissance et la prospérité multiculturelle de la province canadienne.