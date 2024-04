Le Libéria veut tirer profit de l’expérience marocaine en matière de formation professionnelle (ministre)

vendredi, 19 avril, 2024 à 0:05

Tamesna – La ministre libérienne des Affaires étrangères, Sara Beysolow Nyanti, a exprimé, jeudi à Tamesna, le souhait de son pays de tirer profit de l’expérience marocaine en matière de formation professionnelle, saluant les progrès réalisés par le Royaume dans ce domaine.

Lors d’un entretien avec la Directrice générale de l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), Loubna Tricha à l’occasion de la visite effectuée par une délégation libérienne à la Cité des métiers et compétences (CMC) Rabat-Salé-Kénitra, la ministre, en visite officielle dans le Royaume, a indiqué que son pays est intéressé par l’expertise de l’Office dans des secteurs prioritaires notamment l’agriculture et l’agro-industrie, le tourisme, l’économie bleue, ainsi que le BTP.

Dans une déclaration à la presse, Mme Beysolow Nyanti a en outre estimé que l’Afrique ne peut réussir ses objectifs de développement durable et prospérer sans former les compétences nécessaires.

De son côté, Mme Tricha a affirmé que ses entretiens avec la responsable libérienne ont été l’occasion d’examiner les moyens à même d’élargir les perspectives de la collaboration entre le Maroc et le Libéria à d’autres actions plus stratégiques, notamment l’ingénierie de formation et le transfert de compétences, outre l’accueil de stagiaires libériens dans les établissements de formation relevant de l’OFPPT, dans les spécialités prioritaires pour la partie libérienne.

L’OFPPT accompagnera également le Libéria à travers des missions de diagnostic en vue d’identifier les besoins en formation professionnelle spécifiques au pays et les domaines nécessitant l’appui de l’Office, a-t-elle ajouté.

Mme Tricha a par ailleurs souligné que l’Office contribuera à la promotion d’actions de jumelage avec les établissements de formation à vocation similaire au Libéria, favorisant un partage d’expériences en matière d’organisation, de fonctionnement et de gestion.

A noter que depuis 2005, l’OFPPT a accueilli près de 190 stagiaires libériens qui ont bénéficié de formations dans les métiers du transport et logistique, du digital, du tourisme et de l’industrie.