L’Initiative Royale aux pays africains «va droit au cœur de tout un chacun en Afrique»

jeudi, 25 juin, 2020 à 10:36

Addis-Abeba – L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19, «va droit au cœur de tout un chacun en Afrique», a affirmé la Commissaire de l’Union africaine pour l’Economie Rurale et l’Agriculture, Josefa Leonel Correia Sacko.

«Nous sommes vraiment très reconnaissants et très contents de cette fraternité, de cette solidarité dans ces moments très difficiles que le continent et le monde traverse avec la pandémie du coronavirus», a déclaré à la MAP la Commissaire de l’UA.

Mme Josefa Leonel Correia Sacko a exprimé sa «gratitude pour ce grand geste royal» ainsi que “ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi et au gouvernement marocain pour cette générosité en faveur de ses frères africains».

«Nous nous réjouissons de ce grand geste car la clé de combattre la COVID c’est la prévention et le Maroc a fait ce geste de prévention en accordant ces aides aux pays africains», a ajouté la Commissaire de l’UA.

Elle a relevé en outre «la grande importance» de l’aide marocaine accordé aussi à la Commission de l’Union africaine dans la mesure elle va faciliter l’efficacité du travail du Centre Africain pour le Contrôle et la Prévention des maladies (CDC-Afrique).

L’initiative d’acheminer du matériel et produits médicaux fabriqués au Maroc va encourager d’autres Etats à mettre en place une industrie de médicament, a souligné la Commissaire de l’UA, ajoutant qu’il est temps pour «nous de prendre notre destin en main, notre souveraineté dans tous les secteurs économiques».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour l’acheminement d’aides médicales à plusieurs pays africains frères.

Cette aide vise à fournir du matériel médical préventif, afin d’accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie du COVID-19.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par Sa Majesté le Roi, Que Dieu L’assiste, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.