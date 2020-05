L’ONCF renforce l’offre des TNR et les mesures sanitaires à partir du 1er juin

jeudi, 28 mai, 2020 à 12:24

Rabat – L’Office national des chemins de fer (ONCF) renforce, à partir du lundi 1er Juin 2020, l’offre des trains navettes rapides (TNR), maintenue à régime réduit en période de confinement sur les axes de proximité Casa Port-Settat, Casa Port-El Jadida et Casa Port-Rabat-Kénitra.

L’ONCF a annoncé jeudi dans un communiqué que le nombre de dessertes passera de 20 à 40 trains par jour, conjugué à la réouverture des gares de Rabat Agdal et Salé Tabriquet, et ce “en totale conformité avec les mesures édictées par les autorités compétentes et suite à l’évolution progressive de la demande”.

A cet effet, l’Office met en place un dispositif approprié de mesures de protection et de sécurité sanitaire tout en instaurant de nouvelles règles de voyage pour “accompagner la reprise progressive du trafic et garantir les conditions optimales pour un déplacement protégé”, indique le communiqué.

Ce dispositif prévoit également une batterie de mesures de sécurité préventives et proactives afin de contribuer à la protection face à la Covid-19 et veiller au strict respect des mesures sanitaires, dont le filtrage des passagers à l’entrée des gares pour séparer les flux, le contrôle du port de masque dans les gares et à bord des trains, la mise à disposition de gels hydro-alcooliques dans les gares et à bord des trains, ainsi que le nettoyage et la désinfection renforcés et continus des trains et des espaces partagés en gares.

L’ONCF veillera également au respect de la distanciation sociale dans les espaces d’attente en gares, sur les quais et dans les espaces de voyage à bord des trains, en procédant à la limitation de la capacité de vente, la neutralisation des sièges et le marquage au sol de la distance de sécurité à respecter, ainsi que le port du masque et des visières par le personnel “Front Office” en contact avec les clients en gares et à bord des trains.

En outre, et dans un souci de réguler la fréquentation des TNR et permettre le respect des règles de distanciation physique à bord, l’Office applique la mesure exceptionnelle de réduction de leur capacité des ventes et d’occupation à 50% durant cette première phase, a précisé la même source.

Par ailleurs, la réservation sera désormais obligatoire à bord des TNR à l’instar de ce qui est pratiqué pour les trains ALBORAQ et ALATLAS. Ainsi, tous les passagers TNR (billet plein tarif, abonnement, réduction, cheminots, conventionnés) devront respecter l’emprunt du train et de la voiture dont les numéros seront indiqués sur le billet, a fait savoir l’ONCF.

Les abonnés “Navette et Dima” devront alors effectuer une réservation pour le TNR sollicité avec leur carte d’abonnement, avant leur embarquement, ajoute le communiqué.

Pour accompagner la mise en œuvre de toutes ces mesures de protection et de prévention, l’ONCF déploie un plan de communication ciblé. Il vise à rassurer les citoyens sur l’utilisation des trains et les sensibiliser sur le respect des consignes de sécurité et ce, sous le signe “Agissons ensemble pour nous protéger”.

Ce plan multicanal sera décliné à travers une communication in-situ en gares et à bord des trains (affichage, annonces sonores, assistance…), une campagne “radio” sur différentes stations, un déploiement digital (réseaux sociaux, sites web ONCF et application ONCF TRAFIC avec des contenus web adaptés et des vidéos pédagogiques) et ce, en plus d’un plan de contact direct avec les clients abonnés via l’envoi de sms et des appels téléphoniques.

L’objectif étant d’informer les clients sur les nouvelles mesures prises par l’ONCF, de les sensibiliser sur le respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale, tout en orientant les flux voyageurs et garantir une meilleure fluidité en gares et à bord des trains.

En vue d’informer ses clients de manière continue sur les horaires et les fréquences des trains et leur permettre d’anticiper et de planifier leur voyage, l’Office met à leur disposition toute l’information nécessaire à distance via ses sites web, son centre de Relation Client 2255, l’application ONCF TRAFIC ainsi qu’à travers ses pages réseaux sociaux.

Il les invite également à acheter leur billet à distance sur son site marchand pour éviter leur déplacement en gares et leur garantir un parcours fluide le jour du voyage et une place dans le TNR sollicité avant l’épuisement de la capacité autorisée.

Il convient de souligner qu’en préparation de la levée du confinement et tout en se conformant au strict respect des mesures de protection et de sécurité sanitaire arrêtées, l’ONCF prépare la reprise progressive des dessertes AL BORAQ et AL ATLAS et annoncera prochainement leur date de mise en circulation, conclut le communiqué.