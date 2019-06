Lutter contre les discours de radicalisation passe par le renforcement des capacités des régulateurs des médias

samedi, 8 juin, 2019 à 19:44

L’accord de Skhirat, pour assurer une transition pacifique en Libye vers des institutions plus légitimes, ne vaut que par la volonté et l’engagement des différents acteurs libyens de le mettre en œuvre, a indiqué, samedi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.