M. Amekraz plaide pour une nouvelle génération de réformes législatives accompagnant l’évolution du monde du travail

vendredi, 2 octobre, 2020 à 18:22

Rabat – Les évolutions et les enjeux du monde du travail impliquent la nécessité de réfléchir à une nouvelle génération de réformes législatives qui accompagnent cette dynamique et lui fournissent le cadre juridique requis, a indiqué vendredi à Rabat, le ministre du travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amekraz.