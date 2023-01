M. Benalilou attire l’attention sur les menaces de la digitalisation sur les droits des usagers

jeudi, 12 janvier, 2023 à 21:51

Istanbul – Le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a attiré, jeudi à Ankara, l’attention sur les menaces que fait peser la digitalisation sur les droits des usagers.

M. Benalilou, qui intervenait lors de la Conférence internationale des médiateurs, organisée par l’Institution du Médiateur de la Turquie, en partenariat avec l’Union européenne, a souligné que cette question constitue une source de préoccupation croissante, à la lumière des effets de l’intelligence artificielle sur l’environnement des droits.

Le médiateur du Royaume a, à cette occasion, appelé à faire figurer les menaces numériques dans le domaine des services publics parmi les préoccupations actuelles sur lesquelles les médiateurs doivent travailler, notant que la question des services aux usagers à l’aune d’un écosystème numérique inclusif requiert une profonde attention de la part de la communauté des médiateurs et ombudsmans.

Le rôle de ces intervenants dans le contrôle de la relation entre services aux usagers et utilisation de la technologie numérique doit dépasser la logique de la fascination par les résultats à la mesure de leurs effets sur les droits et la garantie du droit d’accéder à des recours lorsqu’ils sont exposés à des pratiques discriminatoires, a-t-il ajouté lors de cette conférence, soulignant que bénéficier de la révolution numérique dans les services aux usagers doit forcément passer à travers les normes des droits de l’homme.

M. Benalilou a en outre affirmé que le rôle de l’ombudsman pour combler l’énorme fossé en termes de collecte, de stockage, de partage et d’utilisation des données est l’une des questions les plus urgentes, en raison du manque de coordination et de coopération sur des questions connexes.

A l’issue de son intervention, le médiateur du Royaume a présenté un état des lieux du dialogue engagé par l’Institution du Médiateur, en partenariat avec la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP) sur “les effets, difficultés et enjeux découlant de l’utilisation des plateformes commerciales mondiales dans la prestation de services administratifs”, au service d’une transformation numérique sécurisée.

La Conférence internationale des médiateurs, qui s’est tenue les 11 et 12 janvier sur le thème “l’avenir des droits de l’homme au XXIe siècle”, a réuni plus de 50 ombudsmans et médiateurs.

L’ambassadeur du Maroc en Turquie, Mohamed Ali Lazrak, a participé à la séance d’ouverture de cet événement, qui a été marqué par un discours du Président turc, Recep Tayyip Erdoğan.