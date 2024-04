M. Benalilou reçoit l’Ombudsman d’Irlande

mardi, 23 avril, 2024 à 10:49

Rabat – Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou a reçu, lundi à Rabat, l’Ombudsman d’Irlande, commissaire en charge du droit d’accès à l’information, Ger Deering, venu lui rendre une visite de courtoisie.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur d’Irlande au Maroc, James McIntyre, les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions en matière de défense des droits des individus, de médiation institutionnelle et dans les domaines d’intervention des Ombudsmans, outre le renforcement de la présence des deux institutions au niveau des réseaux et instances internationales des Ombudsmans, dont l’Institut international de l’ombudsman, indique un communiqué du Médiateur du Royaume.

M. Deering a fait part de son admiration pour l’expérience du Médiateur du Royaume dans le domaine de médiation et de défense des droits des usagers, ainsi que pour les relations de partenariat et de coopération bilatérales et multilatérales avec des homologues aux niveaux régional, continental et international.

La rencontre a été l’occasion de passer en revue les missions et attributions des deux institutions, notamment en matière de défense des droits des usagers et de consécration de la bonne gouvernance dans la gestion du service public, conclut la même source.