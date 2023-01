Mali: La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains organise un concours de mémorisation et de récitation du Saint Coran

dimanche, 29 janvier, 2023 à 13:17

Bamako -La Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains, Section Mali, a organisé, récemment, la 4-ème édition du Concours national de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran, avec la participation de 92 candidats.

Le jury composé de membres de la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, Section Mali, a sélectionné les finalistes issus des différents foyers religieux du pays, dans trois catégories, à savoir la mémorisation complète du Saint Coran selon Riwayat warch, la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran selon Rwiyat choisi par le candidat et la mémorisation de cinq Hizb.

Les candidats, qui ont été sélectionnés pour représenter le Mali dans les phases finales du Concours prévues au mois de Ramadan, sont Massiré Sacko, Hamza Bah et Youssef Amadou Sow.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de SM le Roi au Mali, Driss Isbayene, a souligné que ce Concours tire son essence des relations spirituelles liant le Maroc et les pays africains frères en général, et le Mali en particulier.

Il a indiqué que cette initiative a pour dessein d’unifier les efforts de l’ensemble des érudits du Maroc et du Mali, afin de préserver la religion et les valeurs humaines qui ont toujours prévalu dans les relations ancestrales entre les deux pays.

“C’est une initiative qui ne peut aussi que contribuer à transmettre et inculquer, à tous, les bienfaits de notre religion et prémunir l’Islam de l’ignorance, de la déviation et de l’extrémisme”, a mis en avant M. Isbayene.

Pour sa part, le ministre malien des Affaires religieuses et du Culte, Mahamadou Koné, a indiqué que le Royaume du Maroc accorde une importance capitale au Saint Coran et à sa mémorisation.

“Les relations entre le Maroc et le Mali ne datent pas d’aujourd’hui”, a-t-il mis en relief, notant que les liens unissant les deux pays ne cessent de se renforcer.

Le ministre malien a profité de la circonstance pour adresser ses remerciements à la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains pour l’organisation de ce Concours, soulignant que la Fondation est “stabilisatrice” et que ses initiatives s’inscrivent dans le cadre la coopération forte entre le Mali et le Maroc et traduisent les relations séculaires existant entre les deux pays.

De son côté, le Secrétaire général de la Fondation, Section Mali, Houcine Diakité, a souligné que ce Concours traduit le grand intérêt qu’accorde SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, au Saint Coran.

Il a noté que cette initiative s’assigne pour objectif d’encourager les “enfants” du Continent à mémoriser le Livre Sacré, à le réciter et à s’inspirer de ses paroles pour mener à bien leur vie quotidienne.

A rappeler que le secrétariat général de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains a organisé au cours de ce mois de janvier, en coordination avec toutes ses sections en Afrique, les présélections de la quatrième édition du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran.

A l’issue de ces présélections qui se sont déroulées au niveau des 34 sections membres de la Fondation, un gagnant a été désigné dans chacune des trois catégories du concours, à savoir : La mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture Warch an Nafiâ; la mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec la récitation selon la lecture choisie par le candidat et la psalmodie (Tajwid) avec mémorisation d’au moins cinq Hizbs du Saint Coran.

Les gagnants des trois catégories du concours participeront à la phase finale du concours qui se tiendra au cours du mois sacré de Ramadan.