La MAP et le CRI Béni Mellal-Khénifra signent une convention pour promouvoir l’attractivité économique de la région

vendredi, 28 mai, 2021 à 20:11

Béni Mellal – L’Agence Marocaine de Presse (MAP) et le Centre régional d’investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra ont signé, vendredi à Béni Mellal, une convention en vue de promouvoir les opportunités d’investissement et l’attractivité économique de la région.

Cette convention a été paraphée, du côté de la MAP, par le Directeur de la monétisation des produits & services et du marketing, M. Khalid Oulehri, et du côté du CRI Béni Mellal Khénifra, par MM. Nawfal Hammoumi et Adil Azmi, respectivement Directeur du Pôle Impulsion économique et offre territoriale et Directeur du Pôle de la Maison de l’Investisseur.

Aux termes de cette convention, la MAP s’engage à insérer la communication institutionnelle, audiovisuelle et digitale sur ses différents supports dédiés à la campagne de communication et à la promotion de l’image du CRI de la région Béni Mellal-Khénifra, en plus d’assurer la couverture médiatique des événements choisis par le CRI.

La MAP met aussi à la disposition du CRI Béni Mellal-Khénifra le panel de ses produits et services et l’accompagne pour assurer une couverture médiatique adéquate à ses évènements et à son actualité.

Dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, M. Oulehri a affirmé que la signature de cette convention permettra à la MAP de mettre à la disposition du CRI Béni Mellal-Khénifra son offre de produits, services et prestations ainsi que son expertise pour médiatiser et mettre en relief les efforts soutenus qu’il déploie pour promouvoir l’investissement dans la région et l’attractivité de l’offre territoriale.

Pour sa part, M. Hammoumi a affirmé que la région Béni Mellal-Khénifra dispose de multiples atouts économiques, touristiques et agricoles, soulignant que dans le cadre de la mise en place du plan d’action du CRI, il a été décidé de mettre en valeur au maximum ce potentiel en vue de drainer davantage d’investissements à forte valeur ajoutée.

M. Hammoumi s’est félicité à cette occasion de travailler main dans la main avec la MAP, dans le souci d’accompagner cette stratégie et valoriser les potentialités de la région de manière à consolider son rayonnement aussi bien au niveau local, régional que national.

De son côté, M. Azmi, a mis en avant la grande dynamique que la région Béni Mellal-Khénifra connait sur les niveaux socio-économique et culturel, relevant que le CRI joue un rôle très important dans l’animation et la promotion du territoire régional.

Dans une déclaration similaire, Mme Fatima Ezzahra El Boukili, chef de Division Ressources au CRI Béni Mellal-Khénifra, a indiqué cette convention s’inscrit dans une logique de coopération institutionnelle qui consiste à déployer les plateformes digitales et les outils d’information et de communication afin de promouvoir les différentes potentialités de la région et les opportunités d’investissement qu’elle recèle.

Le CRI Béni Mellal-Khénifra veille continuellement à non seulement produire de l’information utile et pertinente pour le développement intégré et inclusif de la région, mais aussi à communiquer et mettre à la disposition des acteurs publics et privés tous les éléments d’information susceptibles d’améliorer la visibilité des investisseurs et de renforcer le principe de la gouvernance participative entre les acteurs régionaux, a-t-elle dit.

La convention signée aujourd’hui permettra au CRI d’être accompagné par la MAP dans la promotion de la région et l’ensemble des événements et manifestations organisées au niveau de la région dans le but de mettre en valeur les potentialités riches et diversifiées de la région.