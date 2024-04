Maroc-Arabie Saoudite : Signature à Casablanca d’un accord sur l’accélération de l’examen des brevets

mercredi, 24 avril, 2024 à 16:10

Casablanca – L’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et l’Autorité Saoudienne de la Propriété Intellectuelle (SAIP) ont signé, mardi à Casablanca, un accord sur le programme pilote “Patent Prosecution Highway” (PPH), qui vise l’accélération du traitement de la délivrance des demandes de brevet d’invention.

L’accord a été paraphé à l’occasion de la réunion de la commission mixte, présidée par Abdelaziz Babqiqi, directeur général de l’OMPIC et Abdulaziz bin Mohammed Al-Swailem, président exécutif de SAIP.

L’initiative s’appuie sur le partage des résultats d’examen, en vue de réduire les délais de traitement des demandes de brevet, tout en améliorant la qualité des brevets délivrés, fait savoir un communiqué de l’OMPIC.

Cette rencontre a, par ailleurs, porté sur les projets de coopération entre les deux offices, axés principalement sur l’échange autour des derniers développements en matière de propriété industrielle dans les deux pays et le partage d’expériences et des bonnes pratiques sur la gestion et l’examen des demandes de protection de la propriété industrielle, poursuit la même source.

La réunion a été consacrée aussi à l’échange d’expériences sur les systèmes de protection et de valorisation des indications géographiques et les activités de promotion et de sensibilisation des entreprises à l’importance de la protection et du respect des droits de propriété industrielle, ainsi qu’aux programmes de formation développés par les deux offices pour renforcer les capacités des acteurs concernés.

A cette occasion, les deux offices ont convenu de développer leurs activités de coopération dans de nouveaux domaines tels que l’intelligence artificielle et les technologies d’information et de communication.