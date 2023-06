Le Maroc, parmi les rares pays disposant d’un cadre institutionnel réunissant les prérequis d’une budgétisation sensible au genre (ministre)

jeudi, 8 juin, 2023 à 11:02

Marrakech – Le Maroc figure parmi les rares pays au monde disposant d’un cadre institutionnel idoine réunissant les prérequis d’une programmation et d’une Budgétisation sensible au genre (BSG), a souligné mercredi, à Marrakech, le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.