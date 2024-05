Le Maroc réélu à la vice-présidence du Comité exécutif du Centre Nord-Sud relevant du Conseil de l’Europe

mercredi, 22 mai, 2024 à 10:24

Strasbourg – Le Royaume du Maroc a été réélu, à l’unanimité, en tant que vice-président du Comité exécutif du Centre européen pour l’Interdépendance et la Solidarité mondiales, relevant du Conseil de l’Europe, communément appelé ”Centre Nord-Sud”.

La reconduction du Maroc à la vice-présidence dudit Comité, pour un nouveau mandat de deux ans, intervient dans le cadre du renouvellement des organes statutaires du Centre Nord-Sud, à l’issue des élections qui se sont déroulées lors de la 32ème réunion du Comité exécutif, tenue le 21 mai 2024, à Lisbonne.

En plus de traduire la qualité des relations riches et pluridimensionnelles liant le Royaume du Maroc et le Conseil de l’Europe, à la faveur d’un dialogue politique pérenne et constructif, d’une coopération opérationnelle impliquant l’essentiel des acteurs institutionnels et non-gouvernementaux marocains, et d’un rapprochement normatif résolu traduit par la dynamique d’édification d’un espace juridique commun, cette réélection vient conforter la position du Maroc en tant que partenaire fiable et crédible du Centre Nord-Sud, tout en confortant son engagement probant en faveur de la concrétisation des missions du Centre et d’une appropriation commune de son action.

Cette réélection, précise un communiqué du Consulat général du Royaume à Strasbourg, est de surcroit le signe de reconnaissance du rôle pionnier joué par le Maroc en faveur de la promotion du dialogue interculturel et de la mise en place d’une horizontalité agissante face aux défis globaux. Aussi atteste-t-elle de la place stratégique qu’occupe le Royaume dans les différentes dynamiques que connaît l’espace euro-méditerranéen.

Le renouvellement du Mandat du Maroc à la Présidence de cet organe statuaire exécutif vient particulièrement témoigner, une nouvelle fois, de la confiance et du crédit dont jouit la politique menée par le Royaume du Maroc sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en termes de réformisme et de renouveau démocratique, de renforcement de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit, et de promotion des droits de l’Homme tels qu’universellement reconnus, note la même source.

Le Royaume du Maroc a été représenté à la 32ème réunion du Comité exécutif du Centre Nord-Sud par Omar Amghar, Consul général du Maroc à Strasbourg, chargé des relations avec le Conseil de l’Europe.