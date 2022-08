Marrakech accueille la colonie de vacances 2022 de la MAP

mercredi, 17 août, 2022 à 20:56

Marrakech – La ville de Marrakech accueille du 17 au 27 août courant, la colonie de vacances organisée au profit des enfants du personnel de l’Agence marocaine de presse (MAP), sous le thème “Développons nos talents !”.

Cette échappée estivale, tant attendue après deux années d’arrêt à cause de la pandémie de la Covid-19, bénéficie à 50 enfants, dont 14 filles, âgés entre 7 et 14 ans. Elle est encadrée et animée par 13 cadres professionnels d’animation pédagogique, dont 10 accompagnateurs, diplômés et expérimentés, à raison d’un accompagnateur / accompagnatrice pour 5 enfants, en plus de 3 professeurs et coaches spécialisés dans la musique, le théâtre et le sport.

A l’instar des années précédentes, un programme diversifié est prévue durant la durée de cette colonie de vacances.

Les enfants du personnel de la MAP seront ainsi au rendez-vous avec des activités alliant distraction, détente, concurrence loyale et encouragement de la créativité, l’esprit de groupe, la collaboration et la fraternité.

Supervisé par une équipe qualifiée de la Fondation-MAP, le staff éducatif de cette colonie de vacances a ainsi programmé des ateliers prenant en compte les penchants et talents des jeunes participants (choral, musique, théâtre …), des activités sportives, des séances de natation, des excursions au parc de jeu “Palooza Land”, ainsi que des visites de la ville de Marrakech et de sa région et aux espaces verts et aux sites historiques et naturels de la cité ocre.

Les activités comprennent aussi une soirée de clôture, animée par les enfants du personnel de la MAP bénéficiant de cette colonie de vacances.

Les colonies de vacances, organisées chaque année par la MAP, représentent un espace d’épanouissement et d’éducation sur les valeurs de citoyenneté, tout en inculquant aux enfants l’esprit créatif, d’équipe et de la collaboration.