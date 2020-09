Marrakech : La digitalisation de l’Afrique s’invite au Sommet Africain des Jeunes Leaders

mardi, 22 septembre, 2020 à 9:02

Des conventions de partenariat ont été signées récemment entre l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Guelmim-Oued Noun et des associations actives dans le domaine de l’éducation non fonctionnelle, pour le lancement de centres de la deuxième chance-nouvelle génération au niveau des délégations provinciales de Guelmim, Tan-Tan et Sidi Ifni au titre de l’année scolaire 2020/2021.