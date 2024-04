Marrakech : Focus sur la psychiatrie dynamique

jeudi, 18 avril, 2024 à 10:40

Marrakech – “Défis Sociaux – Responsabilité Partagée en psychiatrie et psychothérapie” est le thème de la 20ème édition du Congrès international de la psychiatrie dynamique, dont les travaux ont démarré, mercredi à la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech, avec la participation d’un parterre de spécialistes et d’experts, de professeurs universitaires et de chercheurs représentant 25 pays.