Marrakech : Vers l’élaboration de programmes universitaires pour la promotion des fondements de l’identité nationale

mardi, 17 novembre, 2020 à 0:04

Marrakech – L’Université Cadi Ayyad (UCA) et la Fondation “Moulay Ali Chérif Al Mourrakouchi”ont procédé, récemment à Marrakech, à la signature d’une convention-cadre de partenariat, en vue de l’élaboration de programmes universitaires visant à promouvoir et à faire connaitre les fondements de l’identité marocaine.

Paraphée par le président de l’UCA, Moulay Hassan Hbid et le président directeur général de la Fondation “Moulay Ali Chérif Al Mourrakouchi”, Moulay Slama Alaoui, cette convention de partenariat se propose aussi d’associer cet établissement d’enseignement supérieur à ce processus, au niveau de la région Marrakech- Safi.

Cette convention représente un cadre général pour l’élaboration de programmes de coopération nationale et internationale dans les domaines scientifiques, intellectuels et culturels relatifs au patrimoine matériel et immatériel, le patrimoine culturel, l’identité nationale et religieuse et dans d’autres domaines d’intérêt commun.

En vertu de cet accord, les deux parties œuvreront à revivifier le patrimoine matériel et immatériel et consacrer les approches participatives tout en mettant l’accent sur la nécessité de l’adhésion de toutes les franges de la société marocaine en vue de préserver l’identité nationale, documenter sa mémoire, faire connaitre ses figures scientifiques, culturelles et patrimoniales, ainsi que ses dimensions scientifiques, historiques, spirituelles, civilisationnelles et environnementales.

La convention vise à promouvoir la coopération commune et l’échange des visions pour réaliser le développement régional durable dans le cadre de la bonne gouvernance, organiser des rencontres visant à établir des ponts de communication entre toutes les instances scientifiques pour approcher les questions actuelles aux niveaux national et international.

Il s’agit aussi de l’organisation conjointe d’activités culturelles et scientifiques et de journées d’étude et de tables rondes.

L’université Cadi Ayyad de Marrakech accorde une importance accrue à la recherche scientifique et académique, à la coopération universitaire ainsi qu’à la réalisation du développement économique et socioculturel, outre la promotion de la coopération et le partenariat dans ce domaine.

La Fondation “Moulay Ali Chérif Al Mourrakouchi” a pour vocation de réhabiliter et de mettre en valeur le patrimoine immatériel et matériel; et de mener des actions en faveur également de l’environnement et du développement durable.