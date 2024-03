M’diq-Fnideq: Plus de 8.500 interventions de la Protection civile en 2023

vendredi, 1 mars, 2024 à 17:14

M’diq – Quelque 8.575 interventions ont été effectuées par le commandement préfectoral de la Protection civile de M’diq-Fnideq en 2023, contre 10.733 durant l’année précédente.

Selon des données présentées lors d’une cérémonie, organisée à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la Protection civile, sous le thème “La technologie innovante au service de la protection civile”, en présence du gouverneur de la préfecture de M’diq-Fnideq, Yassine Jari, et de plusieurs personnalités civiles et politiques, ces interventions se répartissent entre les services de la protection civile de M’diq (3.357), Fnideq (2.857) et de Martil (2.361).

Le nombre d’interventions de la protection civile a enregistré une augmentation significative durant la période estivale, en raison du grand nombre de touristes qui affluent sur les plages de la région.

Les éléments de la protection civile ont également mené 7.998 interventions ambulatoires en 2023 et procédé à l’extinction des 3 incendies qui se sont déclarés dans les forêts de la préfecture de M’diq-Fnideq, en plus de 97 incendies déclarés en milieu urbain.

Concernant la surveillance des plages de la préfecture qui s’étendent sur 30 km, la même source a noté que que le nombre de plages surveillées a atteint 12, grâce au déploiement d’une dizaine de moyens matériels de secours, avec la mobilisation de 16 encadrants et 260 nageurs-sauveteurs saisonniers.

Au cours de cette période, les services de la Protection civile ont sauvé 2.545 personnes de la noyade.

Cet événement a été ponctué par l’organisation de journées portes ouvertes, qui sont marquées par des manifestations variées, à savoir des démonstrations d’interventions de secours, de sauvetage et d’extinction d’incendie, des sessions de sensibilisation à la prévention des accidents domestiques, et l’exposition des moyens logistiques déployés en situation d’urgence, avec la projection de capsules d’information et la distribution de flyers, pour inculquer la culture du risque au citoyen et l’inciter à devenir acteur de sa propre sécurité.