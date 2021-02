M’diq-Fnideq: Poursuite de la conclusion de contrats de travail pour les femmes touchées par la fermeture de Bab Sebta

jeudi, 25 février, 2021 à 21:30

Fnideq- Les autorités provinciales de M’diq-Fnideq et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) continuent à conclure des contrats de travail au profit des femmes touchées par la crise économique provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) et la fermeture du point de passage de Bab Sebta.

Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan, a permis de conclure, jusqu’à présent, environ 650 contrats de travail, au profit d’un groupe de femmes, pour travailler dans des unités industrielles spécialisées dans le recyclage textile situées dans la région, a-t-on appris d’une source de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).