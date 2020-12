Le Médiateur du Royaume met en avant le rôle des interlocuteurs permanents dans le développement des services publics

mercredi, 23 décembre, 2020 à 21:49

Rabat – Les interlocuteurs permanents de l’institution du Médiateur du Royaume jouent un rôle indéniable pour le développement de la qualité des services publics dispensés aux usagers, a indiqué mercredi à Rabat le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou.

Intervenant lors d’une rencontre communicationnelle organisée à l’initiative de l’institution du Médiateur du Royaume sous le thème “les interlocuteurs permanents, de réels partenaires pour le cumul des réussites”, M. Benalilou a mis en exergue le rôle indéniable des interlocuteurs permanents pour le développement de la qualité des services publics et la réussite des missions de l’institution du médiateur, soulignant la nécessité de promouvoir davantage la confiance des citoyens en les institutions, administrations et établissements publics.

Par ailleurs, le Médiateur s’est félicité de la hausse constante du nombre de rapports annuels parvenus à l’institution du Médiateur du Royaume, ayant atteint près de 57 rapports. “Cet indicateur reflète la collaboration fructueuse entre l’institution et l’administration publique”, a-t-il affirmé.

Le responsable a indiqué que 135 recommandations ont été réalisées sur les 202 présentées, saluant les efforts remarquables déployés par l’administration publique pour passer outre les contraintes existantes. Aussi, 697 doléances ont été résolues soit près de 21%, a-t-il poursuivi.

Cependant, la majorité des dossiers sont généralement traités au niveau central, ne prenant pas en compte les principes de décentralisation administrative, a ajouté M. Benalilou.

Sur un autre volet, le Médiateur a relevé que sur les 3.228 correspondances adressées aux administrations publiques, 426 demeurent sans réponse (soit 13,20%), ajoutant que le temps de réaction des administrations est de 74 jours en moyenne, largement supérieur au délai réglementaire de 36 jours.

A cet égard, le médiateur a rappelé les articles 32 et 33 de la loi 14.16 relative à l’institution du Médiateur stipulant, entre autres, que les interlocuteurs permanents doivent assurer le suivi de l’instruction des doléances et des demandes de règlement des différends qui leur sont transmises par l’institution, d’y statuer et de veiller à y répondre dans les délais impartis.

Enfin, M. Benalilou n’a pas manqué de mettre en relief l’importance de la bonne gouvernance, de la transparence et de l’action conjointe pour mener à bien les objectifs de l’institution et servir au mieux les besoins des usagers.

De leur côté, les participants à cette rencontre ont évoqué les moyens à mettre en œuvre pour mieux traiter les dossiers et litiges, tout en exposant les différentes contraintes auxquelles les administrations sont confrontées pour la gestion optimale des plaintes des usagers.

Cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l’institution du médiateur du Royaume prévoyant la tenue de réunions de communication avec ses interlocuteurs permanents suite à la soumission des rapports annuels, a été l’occasion d’évaluer la coopération entre l’institution et les administrations.