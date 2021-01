Meeting à Sidi Ifni en commémoration du 77è anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance

lundi, 11 janvier, 2021 à 21:55

La visite effectuée à Laâyoune et Dakhla par une délégation US conduite par le sous-secrétaire d’État américain en charge des questions du Proche-Orient et de l’Afrique du Nord, David Schenker, contribuera à ouvrir des perspectives nouvelles au partenariat fort liant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis pour inclure les pays de l’Afrique subsaharienne, a affirmé Mohamed Yahya, professeur à la faculté de droit de Tanger.