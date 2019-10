Meknès: Arrestation d’un individu pour vol sous la menace de l’arme blanche dans une agence de transfert d’argent

mardi, 22 octobre, 2019 à 20:49

Rabat- Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville de Meknès ont interpellé, mardi après-midi, un individu présumé impliqué dans une affaire de vol sous la menace de l’arme blanche dans une agence de transfert d’argent.

Les services de la sûreté nationale avaient reçu un appel téléphonique faisant état d’agression et de menace à l’arme blanche par un récidiviste sur une employée d’une agence de transfert d’argent, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), notant que le suspect, âgé de 24 ans, s’est emparé de sommes d’argent et a pris la fuite avant que les recherches et les interventions immédiates sur le terrain ne permettent sa localisation et son arrestation.

Des témoins oculaires ont affirmé avoir vu le suspect prendre la fuite et se débarrasser de l’argent volé, détaille le communiqué, ajoutant que l’enquête menée sur le terrain a permis de récupérer une partie de la somme volée, alors qu’une opération de ratissage et d’investigation se poursuit dans cette affaire.

Le communiqué conclut que le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire, et saisir les revenus issus de ce crime.