Ministère de la Santé: lancement des plans régionaux spécifiques de la formation continue au titre de 2023

mardi, 20 décembre, 2022 à 12:15

Rabat – Les plans régionaux spécifiques de la formation continue au titre de l’année 2023 ont été lancés officiellement, mardi à Rabat, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, en présence des responsables et acteurs intervenant dans ce domaine, et ce, dans le but d’instaurer une logique de contractualisation dans la mise en œuvre des activités de la formation continue au niveau régional.

Le lancement de ces plans régionaux de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales, visant la valorisation du capital humain national, et afin d’accompagner les chantiers et projets stratégiques entrepris par le secteur de la santé, notamment le chantier de la refonte du système national de santé, qui constitue une condition indispensable pour garantir la réussite du grand chantier Royal relatif à la généralisation de la protection sociale, indique le ministère dans un communiqué.

Ces plans, qui sont élaborés selon un processus de coordination et de concertation avec les directions régionales de la santé et de la protection Sociale, s’alignent parfaitement avec l’approche adoptée par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, qui repose sur une gestion décentralisée des ressources humaines, visant la valorisation et le développement du capital humain au niveau des régions, notamment en mettant en place des actions et des programmes de formation continue, qui répond aux spécificités et aux exigences de l’offre de soins au niveau régional.

Ils visent ainsi à renforcer et à développer les compétences scientifiques et professionnelles du personnels de la santé au niveau régional, dans plusieurs domaines et axes de formation, en relation directe avec la mise en œuvre des orientations stratégiques du ministère, en adoptant une approche scientifique et réaliste, basée sur l’identification et l’analyse des besoins spécifiques en formation exprimés par les professionnels de santé, et leur satisfaction de manière efficace et appropriée, afin de contribuer davantage à développer les domaines de la gouvernance, de l’administration et de la gestion, ainsi que à l’amélioration de la qualité des prestations de soins offertes aux citoyens, souligne-t-on.