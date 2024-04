Le ministère de la Santé et de la protection sociale célèbre la Journée mondiale de l’hémophilie (communiqué)

mercredi, 17 avril, 2024 à 16:30

Rabat – Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a célébré, mercredi, la Journée mondiale de l’hémophilie, sous le thème “Vers un accès équitable pour tous et une meilleure prise en charge de l’hémophilie au Maroc”, en organisant une journée scientifique afin de mettre en évidence cette maladie et ses traitements, ainsi que les efforts visant à en atténuer les complications.

La célébration de cette journée est l’occasion de souligner l’importance d’une action commune face à cette maladie, qui vise à surmonter les défis auxquels sont confrontées les personnes atteintes d’hémophilie et leurs familles de manière à leur assurer une vie saine et de qualité, indique un communiqué du ministère.

Dans ce sens, un partenariat stratégique entre le ministère de la Santé et de la protection sociale et le laboratoire “Roche Maroc” a été annoncé, qui s’inscrit dans le cadre du Programme national de l’hémophilie, visant à améliorer la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie au Maroc, ajoute la même source.

Ce partenariat repose sur quatre axes principaux, à savoir l’amélioration de la prévention et du traitement, le renforcement des compétences médicales et infirmières dans le domaine du traitement de cette maladie, l’amélioration du système d’information sur l’hémophilie, ainsi que le renforcement de la sensibilisation et de la communication pour renseigner sur l’hémophilie.

Concernant la généralisation de la couverture médicale, le ministère précise qu’il s’agit d’une réelle opportunité qui contribuera à améliorer l’accès au traitement pour ce groupe de patients, en favorisant un meilleur contrôle et une prévention plus efficace des hémorragies chez toutes les personnes atteintes d’hémophilie.

Selon le ministère, le Maroc dispose de 17 centres de traitement de l’hémophilie, dont six sont des centres de référence situés au niveau de plusieurs centres hospitaliers universitaires, tandis que 11 sont des centres de proximité localisés dans des centres hospitaliers régionaux et provinciaux, soulignant que l’hémophilie, selon les estimations disponibles, touche environ 3.000 personnes au Maroc, et les centres spécialisés pour son traitement accueillent plus d’un millier de personnes qui bénéficient d’une prise en charge diagnostique et thérapeutique.

L’hémophilie est une maladie génétique caractérisée par un trouble hémorragique qui se traduit par l’incapacité du sang à coaguler correctement, entraînant, dans les cas graves, un saignement incontrôlé, qui est soit spontané, soit lié à un traumatisme mineur.

Ces saignements récurrents peuvent entraîner une détérioration importante, notamment au niveau des articulations, ce qui peut donner lieu à des complications articulaires, facteur de handicap