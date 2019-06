Mise en avant à Assilah du rôle central du multilatéralisme dans la concrétisation des ODD

mardi, 25 juin, 2019 à 17:05

Assilah – Le rôle central du pluralisme et du caractère global de l’approche qui doit prendre le dessus pour la concrétisation des Objectifs de développement durable (ODD), dans le cadre del’Agenda-2030, a été mis en évidence, mardi à Assilah.

Intervenant dans le cadre d’une conférence qui a débattu du rôle (de médiateur) de l’Organisation des Nations-Unies et de ses agences dans la mobilisation des ressources et compétence pour la concrétisation de l’Agenda 2030, l’ambassadeur Fathallah Sijilmassi a souligné l’impératif de consolider et de confirmer le multilatéralisme, d’autant plus, a-t-il fait observer, que les (17) Objectifs de développements tracés par les Nations-unies requièrent tous une approche globale et intégrée.

Toutes les politiques publiques qui doivent être mises en place à cet effet, y compris dans le domaine de la coordination entre les agences onusiennes et les organisations internationales, doivent faire appel à un monitoring global qui permet de mesurer le chemin parcouru, “ce qui ne peut se faire que dans le cadre d’une approche multilatérale”, a-t-il enchainé.

L’ancien secrétaire général de l’UpM a également évoqué le régionalisme qui est, selon lui, une contribution au multilatéralisme, notant que ces aspect, associés à une bonne et efficace gouvernance, peuvent contribuer à apporter des réponses au développement socio-économique.

Il a souligné, à cet égard, que l’impact socio-économique des projets inscrits dans le cadre de l’Agenda 2030 soit le baromètre des politiques publiques en termes de développement durable.

Il a également prévenu que le grand défi est celui de la mise en oeuvre des stratégies et l’exécution des projets, relevant l’importance de renforcer les synergies inter-institutionnelles et de consolider l’efficacité financière.

Pour sa part, le conseiller économique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Darim Al-Bassam, a souligné le paradoxe actuel du système des Nations Unies avec, d’un côté, l’émergence de nouveaux défis aussi compliqués que diversifiés et de l’autre, la tendance des Etats membres à des politiques plutôt “isolationnistes”, lesquelles ne favorisent nullement une réponse globale et efficace à ces défis.

Ces politiques, a-t-il déploré, menacent sérieusement la réalisation des objectifs de développement durable à l’horizon 2030, en l’absence d’une coopération internationale étroite et d’une approche globale.

À cet égard, le diplomate a appelé à une réforme urgente et globale du système des Nations Unies et de ses agences, de sorte à parvenir à un multilatéralisme qui pourrait accélérer la concrétisation des objectifs du développement durable.

De son côté, le chef du Bureau de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Bahreïn, Hachem Hussein, a déclaré que l’ONU a rempli son rôle de médiateur efficace dans l’aide fournie aux Etats membres pour les encourager à atteindre les objectifs du développement durable, reconnaissant cependant que l’ONU se trouve confrontée à de nombreuses difficultés, d’ordre particulièrement financier, qui entravent de mener à bien sa mission.

Il a suggéré, en ce sens, de rechercher de nouvelles sources de financement, de promouvoir la coopération Sud-Sud et d’associer le secteur privé aux efforts consentis pour atteindre les objectifs de développement durable.

Cette conférence intervient dans le cadre d’un colloque de haut niveau qui s’est ouvert lundi à l’occasion du 41è Moussem culturel international d’Assilah, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI (21 juin-17 juillet).

Initié en collaboration avec le Centre bahreïni des études stratégiques, internationales et de l’énergie (DERASAT), sous le thème “Le développement durable et les contraintes des pays de l’hémisphère Sud”, ce colloque se déploie à apporter une réflexion sur la mise en œuvre des Objectifs de développement durable, adoptés par les Nations-Unies en 2015.

Le programme comprend d’autres colloques axés notamment sur “La cohésion sociale et la diversité dans les systèmes d’éducation arabe”, “La poésie arabe dans le contexte d’un paysage culturel mouvant” et “La créativité africaine en Afrique et dans la diaspora”.