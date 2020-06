Mme Fettah plaide pour un nouveau modèle de développement “durable” et “inclusif”

lundi, 29 juin, 2020 à 14:58

Rabat – La ministre du tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, Nadia Fettah, a souligné l’importance d’inventer un nouveau modèle de développement de nature à contribuer à des transformations sociales et à favoriser la transition vers un modèle “durable” et “inclusif”.