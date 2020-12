Mobilisation à El Hajeb pour alléger les effets de la vague de froid

mardi, 1 décembre, 2020 à 18:33

L’Autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination (APALD), en cours de création, va contribuer de manière efficace à la promotion des droits de l’Homme en général et en particulier, ceux des femmes, a souligné mardi à Rabat, le ministre d’État chargé des Droits de l’Homme et des Relations avec le Parlement, Mustapha Ramid.