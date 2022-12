Mondial-2022: La région du Nord en fête après la qualification historique du Maroc aux quarts de finale

mardi, 6 décembre, 2022 à 21:42

Tanger – La qualification historique du Maroc aux quarts de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar aux dépens de l’Espagne, a suscité une liesse populaire dans les rues des différentes villes de la région du Nord du Royaume.

Immédiatement après le sifflet final de l’arbitre argentin, Fernando Rapallini, les supporters de l’équipe nationale ont envahi les places et les grandes artères des villes de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, pour fêter la qualification des Lions de l’Atlas aux quarts de finale de cette compétition planétaire, pour la première fois de leur histoire.

Une ambiance festive s’est emparée des villes de la région du Nord, au milieu des drapeaux nationaux accrochés aux murs des cafés, sur les voitures et les bâtiments.

Dès la fin de ce match, les espaces publics, les rues et les avenues les plus fréquentés des villes de la région ont vécu des scènes de liesse inoubliables pour célébrer cette qualification brillamment obtenue par l’équipe nationale.

Toutes les villes de la région du Nord ont célébré cet exploit historique en grande pompe, vibrant au son des klaxons des voitures et des motos, des sifflets, des cris de joie et des chansons à la gloire de la sélection nationale, qui a pu se frayer une place parmi les plus grandes nations du football mondial au Qatar.