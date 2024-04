Nador : mise en échec d’une tentative de trafic de 116.605 comprimés psychotropes

mercredi, 17 avril, 2024 à 21:46

Nador – Les éléments de la sûreté nationale et des douanes au centre de Béni Ansar à Nador ont réussi, mercredi, à mettre en échec une tentative de trafic de 116.605 comprimés psychotropes de type « Ecstasy » et « Rivotril » destinés au Maroc, saisis dans un véhicule léger immatriculé à l’étranger.

Les opérations de contrôle et de fouille du véhicule dès son arrivée au centre de Béni Ansar, ont permis la saisie de la cargaison de psychotropes, dissimulée soigneusement à l’intérieur des sièges arrières de ce véhicule, indique une source sécuritaire, ajoutant que ces opérations ont permis d’interpeller le conducteur et un individu l’accompagnant, tous deux Marocains, âgés respectivement de 22 et 32 ans.

Les deux mis en cause ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des complices dans cette affaire, ainsi que de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle, note la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des opérations sécuritaires continues que mènent les différents services sécuritaires nationaux, pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, ainsi que pour mettre en échec toutes les formes de crimes transfrontaliers, conclut la même source.