Nador: saisie de près de 3,5 tonnes de chira

jeudi, 23 janvier, 2020 à 22:17

Rabat-Les éléments de la brigade de la police judiciaire de Nador ont réussi, jeudi sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire, à mettre en échec une tentative de trafic international de drogues, et à saisir 3,382 tonnes de chira.

Un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que ces quantités de drogues ont été saisies à bord d’une grande voiture utilitaire immatriculée en Espagne, après que celle-ci ait dévié de sa route dans une zone montagneuse non-goudronnée, dans la région de Tazaghine, ajoutant que les occupants du véhicule l’ont abandonné afin de se soustraire au contrôle de sécurité.

Le communiqué indique que la brigade de la police judiciaire de Nador poursuit ses recherches et investigations, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, et arrêter toutes les personnes impliquées dans ce réseau criminel, présumé impliqué dans des opérations de trafic international de drogues.