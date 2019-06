Opération pilote de Melkisation : des partenaires engagés pour un développement inclusif

mercredi, 26 juin, 2019 à 14:54

Rabat – L’opération pilote de Melkisation de 67.000 hectares de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz, lancée officiellement mercredi à Rabat, connaît une forte mobilisation des parties prenantes, le but étant d’assurer un développement inclusif mettant le capital humain au centre des objectifs du projet.

Cette opération, lancée lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch et le ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, Noureddine Boutayeb, s’inscrit dans le cadre de l’activité “Foncier rural” du deuxième programme de coopération avec Millennium Challenge Corporation (Compact II) et a fait l’objet d’un accord d’exécution signé le 19 juillet 2018.

Elle est menée grâce à la forte mobilisation des différentes parties prenantes, en l’occurrence le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, l’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), les offices régionaux de mise en valeur agricole du Gharb et du Haouz (ORMVAG et ORMVAH) et l’agence MCA-Maroc.

Pour maximiser les retombées économiques et sociales de cette opération de melkisation, des mesures d’accompagnement sont également prévues pour assurer une meilleure valorisation agricole des terres melkisées mais aussi pour un développement inclusif mettant le capital humain au centre des objectifs du projet.

Ces mesures sont en cours de développement en partenariat avec des institutions nationales à savoir l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) en vue de la création d’activités génératrices de revenus et d’emplois en faveur des femmes et des jeunes et le Groupe crédit Agricole du Maroc pour assurer un accompagnement financier au profit des bénéficiaires, à travers la facilitation de leur accès aux crédits bancaires, leur accompagnement dans l’élaboration des business plans et leur éducation financière.

Il s’agit aussi de l’Office national du conseil agricole (ONCA) dont la contribution concerne notamment le renforcement des capacités techniques et professionnelles des agriculteurs, à travers le conseil des agriculteurs sur les bonnes pratiques culturales, en matière des opportunités de subventions octroyées par l’Etat et l’accompagnement des organisations professionnelles agricoles.

Pour sa part, l’Agence nationale de lutte contre l’Analphabétisme (ANLCA) assurera l’alphabétisation fonctionnelle des bénéficiaires pour renforcer leurs capacités en matière de comptabilité de base, de commercialisation et de gestion de projet, tout en leur permettant une meilleure autonomisation.