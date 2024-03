Oriental: Plus de 44.600 interventions de la Protection civile en 2023

vendredi, 1 mars, 2024 à 17:15

Oujda – Quelque 44.660 interventions ont été effectuées en 2023, par les unités de la protection civile au niveau des préfectures et provinces relevant de la région de l’Oriental.

Selon des données présentées lors des Journées portes ouvertes 2024 (JPO) du Commandement régional de la protection civile, marquées notamment par la présence de responsables civiles et militaires, le bilan des interventions fait état d’un total de 30.424 interventions portant secours aux personnes, les accidents de la circulation (7.302), les incendies (1.292), le soutien et appui (360), ainsi que 5.282 diverses autres interventions.

Ces interventions, qui ont été rendues publiques à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile, tenue cette année sous le signe “les technologies innovantes au service de la Protection civile”, ont nécessité la mobilisation de 181 éléments, 60 ambulances, 38 camions pompiers, 24 engins de sauvetage, répartis sur 25 centres de secours qui sont implantés dans les différentes provinces de la région, outre un centre qui est en cours de réalisation, précise-t-on.

À cette occasion, le Commandant provincial de la Protection civile à Oujda-Angad, Commandant Ali Khattab, a souligné l’importance de commémorer cette journée internationale, compte tenu du rôle important joué par les unités de la protection civile en termes de planification, de préparation et de réponse aux situations d’urgence, notamment les dangers relatifs à l’environnement et aux catastrophes naturelles, outre les divers accidents.

Dans une déclaration à la MAP, Commandant Khattab a mis en avant l’importance des technologies innovantes dans le domaine de la recherche scientifique pour répondre aux principaux défis de la protection civile dans les domaines de l’évaluation des risques, de la prévention, de la préparation et de la réponse, mettant l’accent sur la nécessité de promouvoir une culture de prévention des dangers et des catastrophes, et d’intensifier les programmes de sensibilisation destinés aux citoyens pour les encourager à revoir leur comportement face aux risques.

“Ce rendez-vous annuel se veut une opportunité idoine pour promouvoir l’importance de cet organisme et de ses missions”, a tenu à préciser le Commandant provincial.

Cette manifestation a été marquée par la présence d’élèves qui ont pris connaissance des différents équipements, mécanismes, moyens et techniques utilisés dans les opérations de sauvetage et de secours.