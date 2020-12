Ouarzazate : pose de la première pierre pour la réalisation d’un Complexe social multifonctions pour enfants en situation d’abandon

jeudi, 10 décembre, 2020 à 14:09

Ouarzazate – La première pierre pour la réalisation d’un Complexe social multifonctions au profit des enfants en situation d’abandon a été posée, jeudi à Ouarzazate, par le gouverneur de la province, Abderrazak Al Mansouri, qui était accompagné de représentants de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE).

Cette initiative intervient conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI en matière de promotion des conditions des enfants, ainsi que dans le cadre des efforts importants consentis dans ce domaine par la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Zineb.

Le futur Complexe social multifonctions pour enfants en situation d’abandon de Ouarzazate sera réalisé dans le cadre d’un partenariat entre la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la province de Ouarzazate.

La capacité d’accueil de cette structure, qui sera construite sur une superficie totale de 3.296 m2, sera de 86 lits. Elle comprendra 4 unités (32 lits) pour les bébés de jusqu’à 3 ans, 3 appartements (54 lits) pour les enfants âgés de 3 à 16 ans et une crèche d’une capacité de 60 enfants.

Le chef de la Division des affaires sociales (DAS) de la province de Ouarzazate, Mohamed Mawhoub, a souligné que ce complexe social multifonctions renforcera l’infrastructure sociale au niveau provincial, ajoutant qu’il s’agit d’un projet qui aura un impact positif en matière de promotion de l’action sociale sur le plan local.

Il a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce complexe, qui s’inscrit dans le cadre de l’INDH et des efforts déployés par la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance, est le fruit de l’accord de partenariat liant les deux parties, portant sur le financement et la réalisation de ce projet important.

M. Mawhoub a relevé que ce projet, qui intervient dans le cadre aussi des programmes et plans ciblant les enfants en situation d’abandon, favorisera l’interaction entre les associations locales actives dans le domaine de la protection de l’enfance et la LMPE, ainsi que l’échange des expériences et expertises en matière de promotion des services offerts à cette catégorie sociale.

Omar Serhane, architecte du projet, a souligné que ce complexe sera construit selon une architecture qui a été travaillée en amont pour répondre à des besoins spécifiques qui sont ceux des bébés et des enfants.

La composante logement de ce futur complexe comprendra des unités pour bébés dessinées de manière à apporter un confort maximal pour les bénéficiaires et les nourrices et articulées autour d’espaces où ils peuvent faire des activités, a-t-il ajouté.

M. Serhane a fait savoir que le complexe social multifonctions comprendra aussi des appartements pour les enfants de 3 à 16 ans, destinés à reproduire la cellule familiale.