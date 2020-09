La pandémie de Covid-19 a permis au Maroc de mettre en avant ses capacités d’innovation (Elalamy)

mercredi, 23 septembre, 2020 à 19:42

Washington- La pandémie de Covid-19 a permis à l’Afrique en général, et au Maroc en particulier, de mettre en avant les capacités de leurs ressources humaines ainsi que leurs compétences en matière d’innovation, a indiqué, mercredi, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.

Dans une intervention à l’occasion d’une conférence organisée, en format virtuel, par le Corporate Council on Africa (CCA), basé à Washington, en marge de la 75ème Assemblée générale des Nations Unies, M. Elalamy a relevé que le continent africain est “un véritable grenier de ressources naturelles et un réservoir de compétences et de techniciens supérieurs”.