Permis de conduire: évolution positive du taux de réussite des candidats aux premiers jours de la mise en vigueur de la nouvelle banque de questions (NARSA)

mercredi, 27 mars, 2024 à 11:53

Rabat – L’Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA) a fait état d’une évolution positive du taux de réussite des candidats pour l’épreuve théorique du permis de conduire, aux deux premiers jours de la mise en vigueur de la nouvelle banque de questions.

L’analyse des données préliminaires a permis de constater que les moyennes de réussite variaient entre 32/40 et 39/40 pour le permis de type “B”, et entre 38/46 et 42/46 pour les autres types, indique mercredi un communiqué de la NARSA.

Les principaux candidats ont obtenu des résultats proches de la moyenne de réussite, précise la même source, ajoutant que la moyenne des notes obtenues à l’échelle nationale a atteint environ 23/40 le premier jour, et 28/40 le deuxième jour pour le permis de type “B”, et environ 27/46 le premier jour, et 32/46 le deuxième jour pour les autres types, tandis que la moyenne de réussite pour l’épreuve théorique est fixée à 32/40 pour le permis de type “B”, et à 38/46 pour les autres types.

La NARSA exhorte l’ensemble des professionnels des auto-écoles et les candidats à continuer leur adhésion pour la réussite de ce chantier de réforme important qui vise la bonne préparation des nouveaux conducteurs et la contribution à améliorer la sécurité routière dans le Royaume, à travers la qualification du système des auto-écoles devant encadrer les candidats, tout en se focalisant davantage sur l’attitude appropriée, la prise de conscience des dangers sur la route et l’auto-évaluation du conducteur de ses capacités sur la route.

La NARSA a dans ce sens appelé les auto-écoles à assurer un accompagnement des candidats en s’assurant qu’ils sont bien formés sur les cinq axes approuvés (route, véhicule, conducteur, règles de circulation et infractions), et bien préparés avant de réserver des dates pour passer leurs examens.

Lors de cette période de transition, la NARSA mettra à disposition des auto-écoles, à travers la plateforme d’apprentissage “Perminou”, des indicateurs sur le niveau de bonnes réponses selon les axes pour les candidats inscrits auprès de chaque établissement, fait savoir le communiqué.

L’agence appelle aussi les candidats à s’inscrire et à accéder à la plateforme d’apprentissage “Perminou”, qui contient des contenus complets sur divers sujets, à même de leur permettre d’acquérir des connaissances suffisantes pour réussir l’examen d’obtention du permis de conduire, ajoute la même source, notant que les données et indicateurs disponibles révèlent que les candidats qui suivent la formation grâce à cette plateforme, obtiennent des moyennes honorables et réussissent bien l’examen théorique.

Par ailleurs, la NARSA a qualifié “d’erronées et incorrectes” les informations et les images relayées sur certains réseaux sociaux concernant des questions liées à la conduite sous l’influence de l’alcool et d’autres liées à l’utilisation de l’autoroute, soulignant que les questions et les images qui circulent sur ces sites “sont falsifiées et n’existent pas dans la nouvelle banque des questions”.

Et d’ajouter que la NARSA se réserve le droit de prendre toutes les mesures judiciaires nécessaires à l’encontre des promoteurs de ces rumeurs et fake-news.

La NARSA, poursuit le communiqué, entend effectuer un suivi et une évaluation quotidienne du déroulement de la nouvelle épreuve théorique pour l’obtention du permis de conduire, en mobilisant tous les moyens nécessaires pour réussir la mise en oeuvre de cet important chantier de réforme visant à rehausser le niveau de qualification des conducteurs, ce qui contribuera à améliorer la sécurité routière dans le Royaume et garantir une concurrence loyale entre les professionnels des auto-écoles.

L’Agence Nationale de la Sécurité Routière avait annoncé la mise en vigueur, à partir de lundi 25 mars, d’une nouvelle banque de questions pour l’épreuve théorique d’obtention du permis de conduire, rappelle le communiqué.