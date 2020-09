Perspectives prometteuses de la production arboricole d’automne 2020

vendredi, 18 septembre, 2020 à 14:51

Rabat – La production des filières fruitières phares s’annonce bonne tel que révèlent les premières estimations et ce, malgré une conjoncture climatique difficile en 2020 et une conjoncture sanitaire particulière due à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a assuré, vendredi, le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.