Le plan d’action stratégique d’accompagnement des collectivités territoriales au centre d’une réunion DGCL-AMPCC

mardi, 20 octobre, 2020 à 21:29

Rabat – La Direction générale des collectivités locales (DGCL) et l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) ont tenu, lundi, une réunion via visioconférence, portant sur un plan stratégique qui regroupe 100 projets et 200 mesures d’accompagnement et de soutien aux collectivités territoriales.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement juridique, technique et financier des collectivités territoriales, et du suivi du plan d’action stratégique du ministère de l’Intérieur visant à les accompagner de nature à garantir la contribution au soutien d’un développement local durable, intégré et solidaire, et améliorer les services fournis aux citoyens et aux entreprises, a indiqué l’AMPCC dans un communiqué mardi.