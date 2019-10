Khémisset : Un policier contraint d’utiliser son arme pour arrêter un individu ayant menacé des personnes à l’aide de l’arme blanche

vendredi, 11 octobre, 2019 à 17:46

Rabat- Un brigadier de police, relevant du district provincial de la sûreté de Khémisset, a été contraint vendredi matin de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu ayant exposé sa mère et des éléments de la police à une menace dangereuse et sérieuse à l’aide de l’arme blanche.

Les éléments de la police avaient reçu un appel à secours via la ligne “19” de la part de la mère du mis en cause, un repris de justice âgé de 26 ans, après l’avoir agressée à son domicile situé à “Dayet Nezha”, ce qui a nécessité l’intervention d’une patrouille de police, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Le suspect a opposé une résistance farouche à l’aide de deux armes blanches de grande taille, contraignant l’agent de police à faire usage de son arme de service et à tirer trois balles dont une de sommation et deux autres qui ont atteint le mis en cause au niveau de ses membres inférieurs, précise le communiqué.

L’intervention du policier a permis de maîtriser le suspect et de saisir les armes blanches utilisées dans l’agression, a fait savoir la même source.

Le mis en cause a été placé sous contrôle médical à l’hôpital local où il a été transmis pour recevoir les soins nécessaires, en attendant de le soumettre à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances liées à cette affaire, ainsi que tous les actes criminels qui lui sont reprochés.