Port Tanger Med: Avortement d’un tentative de trafic de 356 kg de chira (DGSN)

mardi, 19 juin, 2018 à 15:32

Rabat – Les éléments de la police ont déjoué, mardi au port Tanger-Med, une tentative de trafic de 356 kg de chira, saisis dans une voiture légère qui s’apprêtait à embarquer vers l’Espagne, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les opérations de recherche effectuées à l’aide de chiens policiers dans la voiture immatriculée à l’étranger se sont soldées par la saisie de drogues soigneusement dissimulées dans plusieurs cavités du tableau de bord de la voiture et dans son ossature métallique, a précisé la DGSN, faisant état de l’arrestation du conducteur de la voiture et de son accompagnatrice âgés respectivement de 34 et 38 ans.

Les suspects de nationalité marocaine ont été placés en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les enquêtes et investigations se poursuivent pour identifier les autres individus soupçonnés d’être impliqués dans cette acte criminel, a conclu la DGSN.